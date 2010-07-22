Створено комісію ООН для прориву у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом

Як повідомили УНІАН у фонді «АнтиСНІД», про створення комісії ООН, створеної для прориву у сфері запобігання новим випадкам ВІЛ/СНІДу у світі, було оголошено у Відні, де проходить XVIII Міжнародна конференція з питань ВІЛ/СНІД.

На запрошення Об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу до комісії ввійшли відомі у світі політики й громадські діячі, медики і спортсмени, артисти, журналісти і рекламники, зокрема, екс-президент Франції Жак ШИРАК, один з творців Facebook Кріс Х’ЮДЖЕС, зірка світового баскетболу Меджік ДЖОНСОН (один з перших серед знаменитостей першої величини хто оголосив про свій ВІЛ-позитивний статус), один з творців найпопулярнішого китайського незалежної пошуківки Baidu Робін ЛІ, колишній генеральний секретар «Міжнародної амністії» Ірен ХАН, перший виконавчий директор об`єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS) і нинішній директор Лондонської школи гігієни й тропічної медицини професор Пітер ПІОТ, лауреат Нобелівської премії миру, колишній генеральний директор МАГАТЕ Мохаммед аль-БАРАДЕЇ, засновниця фонду «АнтиСНІД» Олена ФРАНЧУК.

Співголовами комісії стали професор Франсуаза БАРРЕ-СІНУССІ, яка одержала Нобелівську премію у сфері медицини за дослідження вірусу імунодефіциту людини, і борець з апартеїдом, лауреат Нобелівської премії миру Арчбішоп ТУТУ.

XVIII Міжнародна конференція з питань ВІЛ/СНІДу проходить під егідою International AIDS Society з 18 по 23 липня у Відні. У ній беруть участь більш як 25 тисяч осіб (включаючи 2 тисячі журналістів) з усіх країн світу.

Це найбільша у світі тематична конференція для всіх фахівців, які працюють у сфері ВІЛ/СНІДу, політичних лідерів, громадських діячів і людей, які живуть з ВІЛ.

Конференція сфокусована на епідемії ВІЛ/СНІД у Східній Європі і Центральній Азії.