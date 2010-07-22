Крим: санаторію ім.Боброва повернули землі

Вищий господарський суд України скасував рішення суду першої інстанції, який відмовив дитячому спеціалізованому санаторію імені Боброва Міністерства охорони здоров`я України у позові до влади Алупки через скорочення землі оздоровчої установи більш як у 2 рази - з 11,2 до 4,8 гектари.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Касаційна інстанція підтвердила, що розмір земельної ділянки 4,8 га (замість 11,2), який визнала достатнім для санаторію Алупкінська міськрада, встановлено безпідставно. Зважаючи на допущені порушення при розгляді суперечки торішнє рішення Господарського суду Криму скасовано, а справу передано на новий розгляд", - йдеться у прес-релізі.

У 2006 році міськрада Алупки скасувала держакт санаторію на право користування землею і вилучила у нього 6,1 га, дозволивши оформити документи лише на 5,1 га. Прокуратура внесла протест на рішення депутатів.

Право на коригування меж міськрада вирішила обстоювати в суді, при цьому забрала у здравниці ще небагато землі.

У дитячому санаторії ним. Боброва лікують захворювання опорно-рухового апарату.