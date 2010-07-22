У Скадовську чоловік потрапив до реанімації після укусу гадюки

У місті Скадовськ Херсонської області відпочивальник з Києва потрапив до реанімації після укусу гадюки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 21 липня о 18.30 до Скадовської райлікарні був доставлений 54-річний киянин, якого вкусила гадюка. Наразі потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні лікарні у стані середньої важкості.

За даними управління, з початку року в області зафіксовано 12 випадків нападу отруйних змій на людей. Жоден із постраждалих не помер.

Крім того, учора в Херсонській області 41-річного чоловіка під час роботи на присадибній ділянці вкусив каракурт. Медики стан потерпілого оцінюють як задовільний.

За даними управління, цього року це вже десятий випадок нападу отруйного павука на людину в області.