В Італії - другий випадок коров'ячого сказу у людини

Другий випадок захворювання коров`ячим сказом зафіксований в Італії. Як повідомили представники лікарні міста Ліворно, в середу туди була доставлена 42-річна жінка в комі на останній стадії хвороби Крейтцфельдта-Якоба - людського версії коров`ячого сказу /губкоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби/.

Причини захворювання та спосіб зараження не виявлено, хоча зазвичай ця смертельна інфекція потрапляє в організм людини після вживання в їжу зараженого м`яса тварини. Ще один випадок коров`ячого сказу у людини був зафіксований в Італії в 2003 році. Жінка з острова Сицилія померла через рік після встановлення діагнозу.

Нова форма хвороби, при якій інфекційний агент вражає клітини головного мозку, призводячи до серйозних психічних порушень, була вперше виявлена в 1996 році. З тих пір повідомлялося про 217 випадки зараження у 11 країнах - найбільша кількість - 170 у Великобританії.

Об`єднання сільськогосподарських виробників Італії "Кольдіретті" поспішило запевнити, що м`ясо італійських корів безпечне, а проблема коров`ячого сказу знята. За даними Єврокомісії, якими активно оперує "Кольдіретті", кількість хворих тварин по всій Європі з 37 тис в 1992 році знизилося до 67 інфікованих особин у 2009 році. При цьому, в самій Італії підтвердилися тільки два з 450 тис проведених тестів.

ami-tass.ru