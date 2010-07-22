З чого почнеться реформування Києва?

Реформування галузі охорони здоров’я у Києві розпочнеться із запровадження інституту сімейного лікаря та переходу до програмно-цільового фінансування медицини.

Про це заявив в.о. голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, відвідуючи дитячу поліклініку №1 Дніпровського району та поліклініку сімейної медицини «Русанівка», повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, О.ПОПОВ висловив впевненість, що сьогодні важливо змінити підходи до фінансування галузі, адже робота лікаря повинна бути належно мотивована.

«Я чітко розумію, як це можна зробити - необхідні запровадження інституту сімейного лікаря та відповідна фінансова підтримка з бюджету. Тобто, міська влада визначає вартість тієї чи іншої послуги на певній території, а лікар надає цю послугу і отримує відповідну грошову винагороду. Київ сьогодні потребує переходу до іншої системи формування галузевого бюджету - це повинно бути програмно-цільове фінансування”, - підкреслив О.ПОПОВ.

За його словами, вже в серпні поточного року буде завершено підготовку відповідних пропозицій і винесено на розгляд Київради.

О.ПОПОВ констатував, що сьогодні столична медицина – одна з найбільш проблемних сфер, робота якої викликає багато нарікань з боку киян. В.о. голови КМДА зауважив, що галузі необхідні реформи, треба докорінно змінювати підходи та покращувати якість надання послуг.