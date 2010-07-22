Ізраїль заборонив продаж спиртних напоїв вночі

Продаж спиртних напоїв у нічний час в Ізраїлі відтепер заборонено. Відповідний закон прийнятий в середу Кнесетом /парламентом єврейської держави/. Газета "Джерузалем пост" відзначає сьогодні, що всі торгові точки, включаючи нічні магазини і крамниці, кіоски при АЗС і аптеки, позбавлені права продавати алкогольну продукцію з 23.00 до 06.00. Мінімальний штраф для порушників складе 9 тис шекелів / близько 2 тис доларів США/. Дія закону не поширюється на ресторани та інші нічні розважальні заклади - бари, кафе, кабаре тощо.

На підтримку законопроекту, прийнятого одноголосно, виступили всі політичні партії країни, навіть ті, що дотримуються діаметрально протилежних поглядів з інших проблем - "Ісраель - Бейтейну", Лікуд, ШАС, Авода та інші.

Законопроект був вперше прийнятий урядом Біньяміна Нетаньяху в кінці минулого року і потім представлено на розгляд кнесету.

Виступаючи на урядовому засіданні, Нетаньяху тоді відзначив, що, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, Ізраїль посідає малопочесне друге місце в світі по вживанню алкоголю 11-річними підлітками. Серед 15-17-річних число регулярно випиваючих сягла 50 проц. "Ми - на порозі епідемії алкоголізму", - заявив прем`єр.

До числа "регулярно випиваючих" юнаків та дівчат в Ізраїлі відносять навіть молодих людей, які дозволяють собі пляшку-дві пива на тиждень - увечері після навчання або роботи - в "свій" компанії, у прибережному кафе , але аж ніяк не в парку або у під`їзді.

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