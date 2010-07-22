Сірійську армію вразила епідемія невідомої хвороби

Сірійську армію вразила невідома епідемія - тисячі сирійських солдатів госпіталізовані в армійські лазарети і цивільні лікарні. 14 військових вже померли.

Про це повідомляє одне із сірійських опозиційних видань.

Епідемія хвороби, симптоми і причини якої залишаються невідомими, почалася в частинах, розташованих на півночі країни.

Повідомляється, що епідемія поступово поширюється і на півдні Сирії. У зв`язку з таємничою хворобою в Сирії скасовано військові навчання.

Повна відсутність точної інформації породила масу найрізноманітніших пояснень: від ізраїльської конспірації до випробування бактеріологічної чи хімічної зброї на власних солдатах.

Видання стверджує, що сірійські військові звинувачують в епідемії іноземні розвідки.

Також повідомляється, що збройні сили Сирії нараховують 600 тисяч осіб і військовий бюджет складає 35% бюджету країни, тобто 6 млрд. доларів.

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