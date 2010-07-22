Цариця Клеопатра померла від передозування наркотиків - вчені

Цариця Єгипту Клеопатра померла не від укусу змії, як це прийнято вважати, а від прийому наркотичної суміші опіуму і трав`янистої рослини болиголова. Про це повідомили британські ЗМІ з посиланням на дослідження німецьких учених.

Група вчених з Німеччини, очолювана істориком Крістофером Шефер, представила свої докази смерті "цариці Нілу" від наркотиків. Вони вирушили до Олександрії, де вивчали медичні тексти, а також консультувалися з герпетолога. У підсумку дослідники прийшли до висновку, що навряд чи Клеопатра вважала за краще смерть від зміїної укусу, який викликав би болісну смерть. Тим більше, згідно з історичними довідками, змії в її покоях так і не було виявлено.

"Клеопатра хотіла залишитися такою ж красивою після своєї смерті, тим самим зберігши свій міф, - сказав Шефер. - Імовірно, вона прийняла суміш опіуму і таких отруйних рослин, як болиголов і аконіт. Померла вона протягом кількох годин, не зазнавши при цьому мук , у той час як укус змії викликав би тривалу агонію ".

Клеопатра була останньою царицею Стародавнього Єгипту і померла у віці 39 років в 30 році до н.е.

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