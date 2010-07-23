Психологи: 8 способів подолати заздрість

Дуже часто досить щасливі, упевнені в собі люди дозволяють почуттю неспроможності і ненадійносты просочуватися десь всередині, і це неминуче призводить до народження заздрості.

Перевірте ці вісім способів, за допомогою яких ви зможете керувати нападами заздрості, тому що, якщо бути чесним, іноді це трапляється з кожним з нас.

1. Ідентифікуйте точно те, чому ви заздрите.

Чим більш визначено ви можете сказати, чому заздрите, тим легше буде позбутися цього почуття. Вислів «Я заздрю чийомусь щастю" дуже невизначений. Те ж стосується роботи людини, яка змушує вас відчувати заздрощі. Може ви заздрите доходу? Престижу? Гнучкому графік3? Ідентифікація певних речей, які вас зачіпають, допоможе з`ясовувати, наскільки вони необхідні саме Вам, щоб відчувати себе щасливим.

2. Запитайте себе, чи зробить це досягнення Вас дійсно більш щасливим.

3. Визначте, чи можливо цього досягти фактично.

Це - легкий крок. Те, чому ви заздрите, реально для Вас? Якщо, скажімо, ваш зріст 151 см, а ви заздрите високим людям, відразу ж переходьте до наступного пункту.

4. Знайдіть альтернативні і досяжні способи залучити більше радості і задоволення у своє життя.

У великої кількості людей заздрість народжується через порожнечу в житті - загальної відсутності радості та реалізації. Можливо те, чому ви заздрите, не настільки легко досяжно для вас, але є інші способи, за допомогою яких можна заповнити порожнечу.

Зробіть список речей, які урізноманітять і заповнять ваше життя, і які ви зможете здійснити прямо зараз. Наявність цього списку дасть вам сенс вашого життя.

5. Складіть план.

Якщо ви зрозуміли, що річ, якою ви заздрите, реально досяжна, почніть створювати план, як цього досягти. Ви, наприклад, хотіли б видати книгу, і починаєте заздрити, коли чуєте про людей, які здійснюють книжкові угоди. Сформуйте мету, напишіть її, оформіть комерційну пропозицію і знайдіть агента.

6. Цінуйте свої власні унікальні таланти і вміння.

Сукупність ваших здібностей повинна нагадувати вам, що це - ті ж самі вміння та таланти, яким інші люди могли б також позаздрити. Це змусить вас почувати себе психологічно набагато краще.

7. Оцініть необхідний обсяг роботи, який допоможе досягти успіху.

Нагадування про свої власні досягнення є чудовим способом сфокусуватися на тому, що ви маєте, чого не маєте і що отримати в перспективі. Ваші досягнення не відбувалися швидко, і вони не просто потрапили до вас. Найбільш ймовірно, що ви завзято трудилися для цього. У цьому випадку ви також повинні взяти на себе певні ризики, пов`язані з досягненням вашого бажання.

8. Зрозумійте - життя інших людей не таке чудове, як здається.

У всіх є проблеми. Ми всі боремося проти наших власних спокус. Навіть якщо створюється видимість, що хтось "має все просто так", - це тільки видимість. Зазвичай багато чого з того, що з легкістю демонструється зовні, має багато складнощів за лаштунками.

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