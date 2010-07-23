Антиракова дієта

Антионкологічна дієта дозволя: воду - тільки мертву - кип`ячену. Їжа - тільки жива - сира (не нагріта до 42 градусів Цельсія, коли руйнуються ферменти - ензими): проростки, усі сирі овочі, капуста, салат, цибуля, часник, огірки, ріпа, редька, буряк (не солодкий!), морква, редис, інші несолодкі коріння, гарбуз, кабачок, кріп, петрушка, інша несолодка зелень, ревінь, кислі яблука, журавлина та інші кислі ягоди, лимон, несолодкий грейпфрут, ківі, інші несолодкі (кислі) фрукти.

Дозволяється до 4 волоських горіхів або 7 горіхів фундук, або 100 мілілітрів сирого насіння соняшнику на добу, тільки на вечерю, - все антионкологічні дієти обмежують споживання білків, у тому числі і соєвих.

Допускаються горіхи фундук, фісташки, мигдаль - але, не виходячи за загальну масу 4 волоських горіхів на добу! Горіхи вживати краще ввечері, перед сном. Арахіс не їсти - це не горіх.

Сирі, розмоклі в холодній воді зерна і крупи майже не засвоюються людським організмом, тому замість них слід їсти живі короткі проростки пшениці, гороху, сочевиці - живу, ферментовану, а тому і добре засвоювану їжу.

З «мертвих» круп досить смачна, зручна (розмокає за 4 години) гречка. Особливо промита перед їдою теплою водою та змішана з лецитином (сіль - за смаком).

Огірки та томати солоні, мариновані, консервовані, будь-які інші консерви не їсти - їх обливають окропом або вбивають іншим чином.

Їжа повинна бути живою - не розмоклі, а пророслі зерна, інші насіння.

Овочі, зелень подрібнювати безпосередньо перед споживанням. Терткою, м`ясорубкою користуватися тільки при необхідності (якщо немає зубів). Салат з`їдати відразу (не зберігати), готувати прямо на роботі.

Подібний раціон харчування (дієта) здається бідною і несмачною, його здатні були дотримуватися тільки вольові, цілеспрямовані люди. А на рак, в основному, хворіють безвольні ...

У кожній порції салату обов`язково повинні бути: капуста, буряки, моркву, сіль і не більше столової ложки соняшникової олії першого холодного віджиму, яке ми вже багато років із задоволенням замінюємо столовою ложкою лецитину.

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