Чому м'ясоїди товстіють швидше

Зниження кількості м`яса в раціоні допоможе впоратися із зайвою вагою.

Дослідники з Лондонського Імперського коледжу з`ясували, що за 5 років любителі м`яса набирають більше ваги, ніж ті, хто в калорійному вираженні з`їв їжі стільки ж, але м`яса в раціоні було менше.

Як передає портал Innovanews, коли вчені проаналізували різні типи м`яса, вони виявили, що найсильнішим зв`язком із збільшенням масою тіла має домашня птиця, слідом за нею оброблене м`ясо і, нарешті, червоне м`ясо.

Всього в дослідженні участь взяли більш ніж 100 тис. чоловіків і 270 тис. жінок з 10 європейських країн. Головними "м`ясоїдами" виявилися данці, німці, іспанці та шведи. Менше всіх м`яса їдять греки.

За п`ятирічний період і чоловіки, і жінки набирали в середньому по одному фунту (~ 454 грама), причому жінки додавали трохи менше чоловіків.

Вчені з`ясували, що чим більше м`яса їсть людина, тим більше ваги набирає. На кожні додаткові 250 грамів м`яса за п`ять років людина набирала на 4,4 фунта (~ 2 кг) більше. Зниження ж споживання м`яса на 250 грамів скорочувало збільшення у вазі приблизно на 4 фунти (1,8 кг).

На закінчення вчені повідомили, що хоча зазначені цифри і здаються незначними з точки зору нормальної людської ваги, в перспективі для цілої популяції скорочення споживання м`яса може мати важливе значення.

"Росбалт"