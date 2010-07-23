Чим корисний рис

Рис - один з найпоширеніших продуктів, що рекомендують лікарі-дієтологи. І це не дивно. Він смачний, поживний і при цьому сприяє оздоровленню. А "рисова" дієта - чудовий спосіб розвантаження організму, виведення шлаків, надлишку солей і шкідливих речовин.

П`ять аргументів на користь рису:

1. Рекомендований людям із зайвою вагою, оскільки не збуджує шлункову секрецію і майже не містить солі.

2. Не містить глютену, що є алергеном. Тому ідеальний для тих, хто страждає на целіакію (непереносимістю пшениці), а також немовлят, оскільки у них ще не повністю сформована активність ферментів.

3. Джерело вітамінів групи В, які сприяють зміцненню нервової системи, волосся, нігтів і оздоровлення шкіри. Рис також містить вітамін РР, Е і каротин.

4. Містить речовини, що володіють здатністю обволікати шлунок, тому його можна їсти людям з підвищеною кислотністю, а також страждають виразкою шлунка, гастрит. Допомагає при неускладненій діареї. А останні наукові дані стверджують, що споживання рисових висівок здатне знизити ризик розвитку раку кишечника.

5. Багатий на крохмаль, тому такий поживний. Також рис містить калій, фосфор, цинк, залізо, кальцій, селен і йод. А ще 8 найважливіших амінокислот, необхідних організму для створення нових клітин.

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