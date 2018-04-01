14 простих секретів довголіття

Нещодавно вчені з Університетського госпіталю Женеви визначили 30 способів подовжити життя - їх зараз гаряче обговорює вся Європа.

Читайте догори ногами. Ставте перед своїм мозком нетривіальні задачі, розгадуйте кросворди, вчіть вірші. Дослідження, проведені у Великобританії, довели: серед людей розумової праці смертність нижча ... в 4 рази!

Додавайте помідори в бутерброди. Якщо в щоденний раціон ввести трохи томатів, ризик серцево-судинних захворювань знизиться аж на 30%, тому що вони багаті калієм.

Не сваріться з сім`єю. Намагайтеся регулярно спілкуватися з родичами. На думку експертів з Медичної школи Гарварду, перебування поряд з «кровними родичами» нормалізує тиск, а також ... допомагає боротися з алкоголізмом.

Одружуйтесь. Як показали італійські дослідження, що одружені чоловіки живуть на 3 роки довше, ніж холостяки.

Позбавтеся будильника. Особливо якщо він дзвонить голосно, а також від чайника зі свистком, таймера і інших «різких порушників тиші". Згідно з дослідженням, раптовий гучний звук підвищує ризик серцевого нападу у людей з високим кров`яним тиском.

Їжте хлібні шкоринки. У них міститься в 8 разів більше протиракового антиоксиданту проніллізіна, ніж у всій буханці.

Ігноруйте громадську думку. Згідно з дослідженнями німецьких вчених, ви проживете довше, якщо не будете переживати про те, що про вас думають оточуючі. Для сміливих психологи рекомендують таку екстремальну вправу: у транспорті голосно повторювати назву зупинок слідом за водієм. Спочатку вам буде ніяково, а потім ви навчитеся не звертати уваги на реакцію оточуючих.

Ходіть до церкви

Заведіть домашнього улюбленця. Як доводять експерименти вчених з різних країн, власники собак і кішок менше схильні до стресів, до того ж у них нижчий кров`яний тиск.

Полюбіть шоколад. За даними дослідження Гарвардської школи охорони здоров`я, люди, які споживають шоколад в помірних кількостях, живуть довше за тих, хто любить цукерки. У «чистому шоколаді» містяться хімічні речовини поліфеноли, які запобігають розвитку раку і серцевих захворювань.

Знайдіть віру. Американські вчені з медичного коледжу Альберта Ейнштейна досліджували 92 тис. осіб і довели, що відвідування релігійних закладів хоча б раз на тиждень збільшує життя на 20%. До цього британські медики заявляли про те, що побожні люди менше схильні до стресів, тому що легше і позитивніше справляються з життєвими негараздами.

Вчіться. Почніть вивчати мову.

Слухайте класичну музику. Як довели дослідження Оксфордського університету, Бетховен, наприклад, знижує тиск і розслабляє м`язи.

Дружіть із сонцем. Якщо ви уникаєте його променів, щоб вберегтися від раку шкіри, не забувайте приймати вітамін D. Він знижує ризик діабету і допомагає боротися з депресією, яка, як відомо, запускає механізми багатьох смертельних захворювань.

Займіться танцями. На думку французьких вчених, найкорисніший для довголіття танець - це сальса. Зміцнює хребет, розвиває легені, навіть допомагає позбутися від астми.

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