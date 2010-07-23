У Києві ліквідують територіальні медичні об’єднання

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ виступає за ліквідацію у місті територіальних медичних об’єднань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засідання колегії КМДА.

«На мою думку, територіальні медичні об’єднання свою місію виконали. Але з ними треба в майбутньому попрощатись, тому що управляти медичними послугами на території, де знаходиться 1 млн. мешканців, просто нереально. Тому ми повинні повернутися до ситуації, і передати частину медичних послуг на рівень районних державних адміністрацій», - сказав О.ПОПОВ.

На його думку, надання медичних послуг киянам має фінансуватись з міського бюджету.

Крім того, О.ПОПОВ переконаний у необхідності розробки механізму залучення небюджетних коштів для фінансування медичних послуг, що надаватимуться у столиці мешканцям інших міст та іноземцям