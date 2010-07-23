У Сомалі кожна п'ята дитина гине від голоду

У Сомалі склалася одна з найскладніших гуманітарних ситуацій у світі. З такою заявою, пише в четвер місцева преса, виступив координатор гуманітарних операцій ООН у цій африканській країні Марк Боуден. За його словами, близько 3,2 млн сомалійців або 43 % населення цілком залежать від гуманітарної допомоги.

Основною причиною такого важкого становища Боуден назвав "довготривалий внутрішній збройний конфлікт між радикальними повстанцями і урядом, внаслідок якого потерпають сотні тисяч людей. А безперервна посуха позбавила населення практично всіх засобів до існування".

Згідно з останніми даними, які навів Боуден, в Сомалі нині щоп`ята дитина гине від голоду або хронічного недоїдання. Понад 1,4 млн людей були змушені покинути свої будинки і стати біженцями, а ще 595 тис сомалійців опинилися в сусідніх країнах.

Кількість людей, що покинули свої житла і тікають через страх перед насильством, з початку цього року досягло вже майже 200 тис. Переважна більшість з них животіють у наметових таборах, зведених уздовж шляху, що з`єднує Могадішо з містом Афгуйе на південно-сході Сомалі.

ami-tass.ru