Погода на вихідні: спека триватиме

Завтра вранці та вдень у західних областях України очікуються грозові дощі, місцями град та шквали 17-22 м/с, в окремих пунктах 25 м/с, у Карпатах та на Закарпатті сильні дощі.

На решті території без опадів, лише вдень в Криму та Приазов`ї місцями короткочасний дощ, гроза, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 24°, вдень 28-33°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Київській області у суботу утримається суха та спекотна погода з температурою вночі 15-20°, вдень 28-33°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У Києві температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, у Дніпрі біля Києва 28°.