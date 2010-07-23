Прикарпаття: 13 млн виділять на ліквідацію наслідків повені

Уряд додатково виділить Прикарпаттю 13 млн. грн. на ліквідацію наслідків повені.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

Голова обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК під час зустрічі у Києві з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ вирішив питання щодо фінансування робіт з ліквідації наслідків стихії на об’єктах освіти та охорони здоров’я. Івано-Франківській області буде додатково виділено 13 млн. грн.

Також голова ОДА обговорив з керівником ряду питання залучення інвестицій в область для проведення ремонтних, будівельних робіт на об’єктах дорожнього та водного господарств .

Довідка УНІАН. Загалом від стихії у червні-липні цього року на Прикарпатті повністю або частково зруйновано 2078 об’єктів, з них - 40 закладів освіти, 35 - охорони здоров’я, 62 - культури, 126 об’єктів ЖКГ, 533 – водного господарства.

За даними облдержадміністрації, збитки від повені становлять 992 млн. 296 тис. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, на першочергові заходи з ліквідації наслідків стихії Івано-Франківщина отримала 18 млн. 450 тис. грн. Ще 10 млн. грн. уряд виділив на відновлювальні роботи після червневої повені. З обласного резервного фонду в райони та міста спрямовано 1 млн. 499 тис. грн.