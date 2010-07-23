У Києві продають отруєні кавуни

Ось вже декілька тижнів столиця буквально завалена кавунами і динями. Ароматні баштанні везуть з різних регіонів країни.

Проте лікарі санепідемстанції не радять купувати ягоди де трапиться. Адже на початку липня вже був випадок отруєння кавуном. Біля Маріуполя Донецької області жінка померла від отруєння "полосатиком".

"Неперевірені нашими експертами кавуни і дині представляють реальну загрозу, - попереджають в столичній СЕС. - В них частенько перевищений нормальний рівень нітратів, пестицидів, солей важких металів і радіонуклідів. Всі ці елементи здатні викликати гостре отруєння, проблеми з печінкою і нирками. Особливо небезпечні баштанні для дітей. Тому взагалі не рекомендується давати кавуни зовсім маленьким дітям у віці від 1 до 3 років. Для малят отруєння можуть закінчитися летальним результатом", передає Вгороде.

Фахівці закликають не відноситися наплювацьки до свого ж здоров`я і вимагати у реалізаторів необхідні папери. Зате можна сміливо купувати кавуни і дині на ринках столиці.

Санмедики запевняють: без перевірки в лабораторії торгувати ними нікому не дозволяють. Податкова міліція теж не квапиться залишати стихійних торговців у спокої і збирається найближчим часом провести регулярні перевірки у всіх районах міста.

У продавця баштанних обов`язково мають бути наступні документи:

- посвідчення якості товару;

- сертифікат на партію фруктів;

- дозвіл на торгівлю;

- висновки санітарно-епідеміологічної експертизи.

Вельми підозріло відносяться до несерпневих кавунів у відділі гігієни харчування НДІ України. "Зараз продаються або імпортні кавуни, або наші, але вирощені на нітратах, якими можна отруїтися. Вирощений природним чином кавун повинен мати сухий хвостик, а при постукуванні глухо дзвеніти. В кавуна, що розрізає, не мають бути роздутими крупні прожилки і м`ясисті волокна. Якщо це є - значить, його ростили з використанням пестицидів. До речі, пестициди концентруються в кірки кавуна, в серцевині їх менше", - говорить заввідділом Владислав Сластін.

Крім того, фахівець не радить купувати і кавуни, що розрізають. "Якщо кавун, що розрізає, під сонцем і накритий плівкою, мікроби розмножуватимуться в геометричній прогресії. Можна "зловити" харчове, мікробіологічне, бактерійне отруєння. Часто люди думають, що поїли кавун і отруїлися нітратами, а насправді - кишкова паличка", - говорить Володимир Сластін.

Поки що не зафіксовано випадків отруєння саме кавунами, але все таки епідеміологи рекомендують ласунам потерпіти іншу для тижня - тоді на ринок точно вийдуть натуральні смугасті ягоди, та і ціна на них впаде.

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