У Києві звільнять начальника Управління охорони здоров’я Качурову
17:03, 23 липня 2010Країна
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Повідомив Попов
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ має намір звільнити начальника Управління охорони здоров’я КМДА Людмилу КАЧУРОВУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.
На запитання журналістів можливості звільнення Л.КАЧУРОВОЇ, О.ПОПОВ відповів: «Як ви думаєте, залишиться вона? Безумовно, ні. Я зараз у пошуку тієї людини, яка готова буде взяти на себе разом зі мною відповідальність за ті швидкі, але рішучі дії, які ми будемо реалізовувати для того, щоб покращити ситуацію».
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