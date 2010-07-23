Завтра Азаров відвідає Київський онкоцентр
17:10, 23 липня 2010Країна
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Завершено будівництво ПЕТ-центру
24 липня о 10.00 прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відвідає Київську міську онкологічну лікарню з нагоди завершення будівництва Центру позитронно-емісійної томографії (ПЕТ-технології) для раннього виявлення онкологічних захворювань (вул. Верховинна, 69).
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.
Акредитація проводиться сьогодні до 17.00 за телефонами: 256-75-82 та 256-66-32.
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