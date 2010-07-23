У Тернополі дозволили відпочивати на міському пляжі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний інженер відділу технагляду міської ради Ярослав КОПЧА, відповідний дозвіл надала санстанція, яка підтвердила відповідність пляжу санітарним та екологічним вимогам.

Міські комунальні служби провели рекультивацію наявного піску, а також завезли на місце відпочинку новий, відремонтували і пофарбували пляжні конструкції, громадську вбиральню, яку додатково продезінфікували, встановили інформаційні таблички з правилами поведінки на пляжі і попередженнями про наявність кліщів.

«На даний час міськими службами створено усі належні умови для відпочинку тернополян на пляжі. Надалі ж утримувати та прибирати територію пляжу буде підприємець, який виграє конкурс на його оренду», – повідомив Я.КОПЧА.

Як повідомляв УНІАН, з початку червня головний державний санітарний лікар Тернополя Володимир ПАНІЧЕВ своєю постановою заборонив купатися на міському пляжі, а також пити воду з джерел у парках. Тоді працівники санстанції встановили, що умови на пляжі у зв’язку з відсутністю його утримувача не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, як і якість води у Тернопільському ставку, оскільки є підозра на скид в озеро стічних вод.