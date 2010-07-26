Чому жінкам просто необхідний кави

Американські вчені провели ряд досліджень і прийшли до висновку, що кава необхідна для нормального функціонування жіночого організму.

У дослідженні взяли участь 84 тис. жінок і 42 тис. чоловіків. Свої спостереження лікарі вели впродовж 25 років.

Експеримент показав, що жінки, які щодня випивають в середньому 2 чашки кави, на 25% рідше піддаються ризику розвитку серцевих захворювань.

Любительки кави, згідно з результатами дослідження, на 18% рідше вмирають від будь-яких інших недуг. Єдиною хворобою, на яку каву не надав позитивного впливу, є рак.

Фахівці також підкреслюють, що регулярне вживання кави не веде до передчасної смерті.

Кава містить антиокислювачі і таніни, які покращують роботу серця і зміцнюють судини, а також допомагають функціонуванню печінки і знижують ризик виникнення астми, відзначають вчені.

focus.ua