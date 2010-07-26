Чи мають хворі на СНІД вільний доступ до лікування?

Із закликом до країн "Великої вісімки" виконати свої обіцянки щодо забезпечення вільного доступу до лікування всіх ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД звернулися учасники Всесвітньої конференції з проблем СНІДу, що завершилася у Відні.

Форум зібрав 19,3 тис. учасників з 193 країн світу і пройшов під девізом "Права - тут і зараз", повідомляє NEWSru.

Протягом шести днів у Віденському виставковому комплексі, де проходила конференція, було проведено у цілому 248 засідань, включаючи пленарні сесії та наукові конференції в рамках робочих груп. Під час цих засідань бути внесено майже 11 тис. різних пропозицій і проектів рішень. Більш як 6 тис. з них було схвалено, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"У 2005 році країни "Великої вісімки" визначили 2010 рік як крайній термін, до якого передбачалося забезпечити загальний вільний доступ до лікування СНІДу, як того вимагає Організація Об`єднаних Націй, - нагадала віце-голова конференції і президент Австрійського товариства з проблем СНІД Бригіті ШМІД. - Ми вимагаємо всього лише виконання державами своїх зобов`язань".

"Для продовження боротьби зі СНІДом нам терміново необхідні нові інвестиції, - продовжила вона. - При цьому йдеться не про милостиню або подачки, а про капіталовкладення у безпеку. Якщо ми не розпочнемо діяти сьогодні, то вже в найближчому майбутньому загроза дестабілізації може стати реальністю в Африці, а в середньостроковій перспективі - і в країнах інших регіонів".

Щоб забезпечити стабільне фінансування в потрібному обсязі, Б.ШМІД запропонувала ввести повсюдний податок на здійснення фінансових трансакцій і спрямовувати виручені гроші на боротьбу з розповсюдженням ВІЛ.

Щодня на планеті число ВІЛ-інфікованих зростає на 7,4 тис. осіб, і 5 тис. осіб помирають від СНІДу. З 15 млн. хворих на СНІД лише кожен третій має можливість одержувати необхідне лікування.