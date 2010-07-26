Центр ядерної медицини в Києві прийме пацієнтів 14 жовтня
Україні треба 10 таких центрів
Центр ядерної медицини в Києві прийме перших пацієнтів 14 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час відвідування Центру ядерної медицини, будівництво якого вже завершилося.
«Зараз має відбутися період налагодження устаткування, і з 14 жовтня цей центр працюватиме», - сказав М.АЗАРОВ.
Прем`єр наголосив, що в центрі застосовуватимуться унікальні ПЕТ-технології, які створюють безпрецедентні можливості для ранньої діагностики онкологічних захворювань.
«Таких центрів в Україні необхідно 10. Ми їх плануємо і будуватимемо на рік по два центри, аби охопити всіх хворих», - повідомив він.
Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, до кінця 2010 року планується ввести в експлуатацію аналогічний центр у клініці «Феофанія».
Прем`єр наголосив, що в Центрі ядерної медицини здійснюватиметься діагностика і лікування онкологічних захворювань на безкоштовній основі.
М.АЗАРОВ додав, що уряд приступив до реформування системи охорони здоров`я, в рамках якої планується створення ряду державних спеціалізованих центрів для обслуговування хворих з усіх регіонів країни.
«Хоча ми вітатимемо, звісно, й приватні інвестиції. Ми готові безкоштовно виділяти майданчики, ділянки для будівництва приватних клінік, ми готові сприяти здешевленню кредитів. Ми знаходитимемо й інші механізми. Ми будемо це не тільки вітати, а й програму розроблятимемо», - заявив прем`єр-міністр.