На МОЗ України чекає кадрова чистка - Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ попереджує керівництво і чиновників Міністерства охорони здоров`я про персональну відповідальність за порушення тендерних процедур при закупівлі медичного устаткування і ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час відвідування Центру ядерної медицини в Києві.

«Потрібна дуже серйозна чистка тих людей, які причетні до нераціональних закупівель, до нераціонального проведення тендерів, і таку роботу ми проводимо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому, за його словами, уряд не афішує такого чищення кадрів. «Тут не потрібна афіша, але кожний має знати, що за свої вчинки або дії він відповідатиме рано чи пізно. У нас є великий арсенал заходів, якими ми користуємося, користувалися, і ми регулярно такі процедури проводимо. Міністр прекрасно про це знає», - наголосив прем`єр.

М.АЗАРОВ назвав неприпустимим проведення державних закупівель медичного устаткування й лікарських препаратів без тендерних процедур.

«Це широко застосовувалося попереднім урядом і призвело до розбазарювання фінансів. Мільярдні суми витрачалися. Це ж неправильно? Не скрізь у нас, на жаль, стоять люди, здатні розрізняти власні й державні інтереси. Це велика проблема», - вважає прем`єр.