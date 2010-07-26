Зачаття: 7 міфів

Ще якихось сто років тому питання зачаття були таємницею за сімома печатками, а контрацепція заборонялась на законодавчому рівні. Лише у зв`язку з сексуальною революцією, а також нові засоби лікування від безпліддя з`явилася можливість відкрито говорити про жіноче і чоловіче репродуктивне здоров`я. Однак це породило і безліч міфів щодо зачаття, найпоширеніші з яких ми спробуємо зараз спростувати.

1. У мене попереду перший секс. Зачаття і вагітність скоріше за все неможливі, адже мій організм ще такий молодий!

Ні, зовсім не так. Зачаття, як здатність жіночого організму до вагітності, можливе з появою місячних. А для молодого жіночого організму можливість завагітніти дуже висока з огляду на підвищену фертильність. При цьому не потрібно плутати здатність завагітніти і здатність виносити дитину.

2. У мене місячні. Як може відбутися зачаття без яйцеклітини?

Дійсно, найбільша ймовірність завагітніти всередині циклу, але це зовсім не означає, що секс, «захищений» менструацією, не може привести до зачаття. Існує невелика вірогідність, що в одному з циклів овуляція відбудеться дуже рано, а сперматозоїди можуть проявляти активність протягом п`яти днів. За цей час менструація закінчиться і зачаття настане через кілька днів після статевого акту.

3. Ми практикуємо перерваний статевий акт. Є ймовірність завагітніти?

Навіть простіше, ніж можна собі уявити. Під час статевого акту у твого партнера виділяється деяка кількість змащення, в якій вже містяться сперматозоїди. Причому виділяється ця змазка ще до того моменту, коли Ви цей акт перериваєте.

4. Кожного разу після статевого акту я практикую спринцювання, щоб захиститися від молочниці, тому вся сперма вимивається і вагітність настати не може.

Спринцювання має вкрай віддалене відношення до заходів протизаплідного характеру. Важко уявити, що вже через 1-2 хвилини після оргазму жінка піде у душ, - адже саме цього часу цілком достатньо сперматозоїду для того щоб досягти матки. Вимити порожнину матки за допомогою домашнього спринцювання не вийде ніяк. Хоча вірогідність зачаття дещо знижується, але абсолютно не виключається.

5. Я годую грудьми, тому не можу зачати другу (третю) дитину.

Це помилка. Нормалізація менструального циклу після пологів протікає протягом року, однак немає ніякої гарантії, що місячні не поновляться раніше цього терміну. Мало того, вагітність незабаром після попередніх пологів є не настільки рідкісною.

6. Стан мого організму такий, що я просто фізично не можу зачати.

Рідко яка жінка може похвалитися ідеальним жіночим здоров`ям. Жіноча або чоловіча безплідність встановлюється в якості медичного діагнозу, і не дивлячись на це випадки зачаття у "безплідних" пар зрідка зустрічаються. Навіть, якщо Ви проходите спеціальне лікування, не забувайте про регулярні статеві акти. Цікаво, що за спостереженнями вчених, деякі пари не можуть зачати тільки в певних позах або тільки в певні години доби. Секс у "незвичайний" час може закінчитися вагітністю.

7. Я вже вступила в «бальзаківський» вік і думати забула про імовірність зачаття.

Але це не означає, що про таку можливість забула репродуктивна система жіночого організму. Клімактеричний період зовсім не привід для відбою. Навіть якщо місячних немає протягом тривалого часу (наприклад, декількох місяців), не варто вважати, що шанс на вагітність повністю втрачено - на короткий термін менструації можуть відновитися. Лікарі стверджують, що вагітність можлива навіть протягом року після останніх місячних.

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