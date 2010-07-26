Два регіони обрані для пілотного реформування медицини

Вінницька та Дніпропетровська області обрані для реалізації пілотного проекту з реформування галузі охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на розширеній колегії Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації повідомила заступник міністра охорони здоров’я України Світлана БУНІНА.

«Міністерство охорони здоров’я вважає, що практичні заходи та ключові механізми щодо реформування системи охорони здоров’я перш за все мають бути відпрацьовані на базі пілотних регіонів. Такими пілотними регіонами визначені Вінницька та Дніпропетровська області», - сказала вона.

С.БУНІНА зауважила, що для супроводу і координації роботи цього проекту створена міжвідомча робоча група. «На сьогодні міністерством проводяться консультації та консультативні зустрічі з представниками Світового банку щодо залучення грантів для фінансування цих проектів», - повідомила заступник міністра охорони здоров’я України.

Начальник Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА Лідія ДІДЕНКО пояснила, що головними етапами програми, реалізація якої розрахована на 2010-2014 роки, є вивчення ситуації, навчання групи медичних працівників та реформування галузі, що передбачає створення центрів первинної допомоги, зміни в організації роботи первинної та вторинної ланок медицини.

«Для підготовки проекту планується дослідити, як населення обслуговується медпрацівниками, та провести централізацію фінансування», - сказала Л.ДІДЕНКО.

Коментуючи проект, голова Вінницької ОДА Микола ДЖИГА сказав, що для втілення його у життя будуть залучені найкваліфікованіші працівники медичної галузі регіону.