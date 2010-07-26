Крим: коли у Центра екстреної меддопомоги буде приміщення?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та голові Ради міністрів Криму Василю ДЖАРТИ вжити заходів щодо забезпечення Кримської республіканської установи “Територіальний центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф” приміщенням, необхідним для повноцінного функціонування.

Доручення надане з метою забезпечення якісною екстреною медичною допомогою громадян, які проживають на території АРК, повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

Питання фінансування будівлі терцентру розглядалося під час розподілу субвенції з державного бюджету, але цей об’єкт не було включено до переліку об’єктів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції через відсутність проектно-кошторисної документації.

На будівництво центру у 2010 році необхідно виділити 45 мільйонів гривень. Субвенція Криму на соціально-економічний розвиток в 2010 році становить 500 мільйонів гривень.