Затверджено нові санітарні правила для манікюру та пірсингу

У Росії опубліковані нові санітарні правила і норми (СанПіН) для перукарень та косметичних салонів. Як повідомляє прес-служба Росспоживнагляду, відповідний документ затвердив глава відомства, головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.

СанПіН обумовлюють вимоги до розміщення, пристрою, устаткування і режиму роботи організацій комунально-побутового призначення, що надають перукарські та косметичні послуги, в тому числі тату-і пірсинг-салонів. Крім того, документ містить низку заходів з профілактики поширення інфекційних і паразитарних захворювань в перукарнях та косметичних салонах.

Зокрема, він обумовлює порядок проведення прибирання приміщень, а також вимоги до перукарів та інших працівників цих організацій. Згідно із затвердженими СанПіН, для профілактики зараження на ВІЛ і гепатити всі маніпуляції, при яких може статися забруднення рук кров`ю, слід проводити в гумових рукавичках. Всі пошкодження шкірних покривів (подряпини, порізи та інші) перукар повинен ізолювати лейкопластиром.

При виявленні педикульозу у відвідувача співробітники організації повинні припинити маніпуляції та направити клієнта на санітарний пропускник. Інструменти і білизна, використані при обслуговуванні хворого на педикульоз, необхідно дезінфікувати, волосся хворого зібрати в герметичний мішок, обробити засобом від вошей і утилізувати.

Затверджені правила зобов`язують працівників перукарень дотримуватися правил особистої гігієни, в тому числі ретельно мити руки з милом перед обслуговуванням кожного клієнта, здійснювати догляд за шкірою рук за допомогою кремів і лосьйонів, не курити і не приймати їжу на робочому місці. Співробітники косметичних кабінетів для обробки рук мають використовувати антисептичні засоби. Документ також обумовлює склад аптечки, який повинні бути забезпечені співробітники вказаних організацій.

За інформацією Росспоживнагляду, нові правила набудуть чинності 1 серпня 2010 року.

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