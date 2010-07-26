Чому не можна пити холодний чай

Надмірне споживання промислово виробленого холодного чаю може призвести до утворення каменів у нирках, вважають дослідники з Університету Лойоли в США.

На думку вчених, цей напій містить високу концентрацію оксалатів - речовин, що призводять до сечокам`яної хвороби.

Оксалати є і в традиційному заварному чай, але не в тій кількості, щоб сприяти формуванню каменів.

Найбільш частою причиною появи каменів у нирках фахівці називають недостатнє споживання рідини. У спекотну погоду люди швидше втрачають воду через підвищене потовиділення. Зневоднення в поєднанні зі споживанням холодного чаю з пляшок підвищує ризик утворення каменів у нирках, особливо у людей, які до цього схильні.

«Люди намагаються пити влітку більше рідини, - пояснює фахівець університетської клініки доктор Джон Мілнер, - багато хто хоче бутильованої холодного чаю, вважаючи, що це смачна альтернатива. Однак насправді вони надають собі ведмежу послугу ».

На думку дослідників, велика частина любителів чаю з пляшок вважають, що цей напій здоровіший, ніж газована вода і пиво. Але лікарі попереджають, що кращою заміною промислово виробленого холодного чаю стає звичайна вода. У неї для смаку можна додати скибочку лимона, в якому містяться цитрати, що перешкоджають утворенню каменів у нирках.

Саме свіжий цитрус, а не його штучний аналог-ароматизатор допомагає пригальмувати розвиток сечокам`яної хвороби навіть у тих, хто до неї схильний.

Крім того, бутильованої холодні чаї погано втамовують спрагу через високий вміст у них цукру. Та й набору зайвої ваги вони теж сприяють.

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