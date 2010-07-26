Одещина: морська вода відповідає санітарним нормам
15:25, 26 липня 2010Країна
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Повідомляє СЕС
Якість морської води на пляжах Одещини відповідає санітарним нормам.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної санепідемстанції, на всіх морських пляжах Одеси й області, окрім двох, дозволено купання.
«Закриті для купання тільки пляж "Чорноморка", де сталося осідання ґрунту навесні 2010 року, і один з пляжів у Кілійському районі області - через недавній паводок», - ідеться у повідомленні СЕС за результатами лабораторного контролю якості морської води.
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