Херсонщина: двоє осіб госпіталізовані після укусів отруйних змій

В Херсонській області двоє осіб госпіталізовані після укусів отруйних змій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в області, 24 липня до реанімаційного відділення Каховської районної лікарні потрапив 59-річний житель села Ново-Кам’янка з діагнозом «укус гадюки за ліву стопу».

23 липня до реанімаційного відділення Чаплинської районної лікарні було доставлено 14-річного хлопця з села Жовтневе цього ж району, з діагнозом «укус степової гадюки». Укус гадюки стався в полі під час випасу худоби. Постраждалий в стані середньої тяжкості перебуває в реанімації лікарні.