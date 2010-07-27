В Одесі трьох осіб госпіталізовано з підозрою на сказ

Трьох одеситів госпіталізовано до хірургічного відділення міськлікарні № 3 з підозрою на сказ через контакт з хворим собакою.

Як повідомив УНІАН лікар-хірург В’ячеслав СТРОГАНОВ, «стан здоров`я пацієнтів стабільний, вони отримують комбіновану медичну допомогу». Він також висловив припущення, що «27-28 липня їх буде виписано з лікарні».

Усього у контакті з хворою твариною, підібраною на вулиці 11 липня, перебували сім осіб. Постраждали від укусів син господаря будинку по Агрономічній вулиці, який привів додому собаку, а також його батько і ветеринарний лікар, який намагався надати допомогу хворій тварині.

Інші проходять амбулаторне лікування.

За даними облСЕС, минулого року ветеринарна служба Одеської області зафіксувала 49 випадків захворювання тварин на сказ, а за 5 місяців поточного року вже зареєстровано 55 таких випадків.