У Чернігові діти отримають допомогу від благодійників з Англії

У Чернігові хворі діти отримають благодійну допомогу від англійської родини, яка проводить благодійну акцію, подорожуючи Європою на велосипеді. Про це повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків Чернігівської міської ради.

Англійці Джуді та Джеймі МАККЕЙ проводять благодійну акцію з метою допомоги Центру "Відродження", де проходять реабілітацію діти-інваліди та діти, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Подружжя, яким уже далеко за 50, на велосипеді-тандемі здійснює поїздку з Англії через країни Європи до Чернігова загальною відстанню майже 2900 км, залучаючи людей доброї волі до благодійності.

Подорож до Чернігова розпочалась 9 липня. За два тижні від початку акції Джуді та Джеймі перетнули кордон нашої держави. В Україні вони запланували проїжджати по 110-170 км щоденно з нічним відпочинком в містах Ковель, Рівне, Новоград-Волинський, Житомир та Київ. Прибуття англійців до Чернігова очікується 29 липня.

Довідка УНІАН. Джеймі МАККЕЙ працює агрономом. Він доглядає 5000 гектарів врожаю 20 фермерських угідь у графствах Есекс та Герц, дає поради стосовно добору насіння, добрив і розпилювачів. Є членом Асоціації незалежних консультантів з питань врожаю. Його дружина Джуді – кваліфікований логопед.

Свою першу благодійну поїздку подружжя здійснило у 2003 році по південній Шотландії, а другу – в 2007 році по південному сходу Англії та північному заходу Шотландії. Кожна поїздка сягала майже 1000 миль (1600 км). Благодійні кошти через організацію "Допомога Фелстед знедоленим дітям" були направлені дітям Чернігівщини.