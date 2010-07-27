Вода в басейнах може серйозно загрожувати здоров'ю

Купання в басейні в спекотний літній день може бути не таким безпечним, як ви думаєте. Останнє дослідження Університету Іллінойсу / США / встановило зв`язок між застосуванням дезінфікуючих засобів в басейнах і несприятливими наслідками для здоров`я, включаючи астму та рак сечового міхура. Вода в басейні постійно піддається дії дезінфікуючих засобів і побічним реакціям органічних речовин / наприклад, від гниючого листя, бактерій та інших мертвих форм життя /, пояснюють вчені.

На додаток до органічних речовин і дезінфікуючих засобів, вода в басейні містить «компоненти» отримані від плавців: піт, волосся, частинки шкіри, сечі, а також сліди косметики і сонцезахисних кремів. Такі речовини часто багаті азотом і можуть сприяти отриманню азотистих побічних продуктів. При змішуванні з дезінфікуючими засобами такі продукти змінюють свій хімічний склад і перетворюються на більш токсичні агенти. За словами медиків, ці побічні продукти дезінфекції призводять до мутацій генів, вроджених вад розвитку, прискорюють процеси старіння, стають причиною респіраторних захворювань і навіть викликають рак після тривалого впливу.

Фахівці прийшли до такого висновку після аналізу проб води в громадських відкритих басейнах, дослідивши рівень пошкодження геному в клітинах ссавців. Результати показали, що всі методи дезінфекції басейнів зумовлюють потужніше геномне ураження ДНК, ніж джерела водопровідної води.

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