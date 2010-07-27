Парасольки на пляжах безсилі проти ультрафіолету

Доведено, що 34% ультрафіолетового випромінювання оминають пляжні парасольки. Згідно з результатами дослідження, парасольки перехоплюють тільки прямі потоки ультрафіолету, дозволяючи випромінювання проникати з боків.

У ході дослідження вчені помістили ультрафіолетовий датчик до основи пляжної парасольки радіусом 80 см і висотою 1,5 метра. «Парасолька перехоплювала прямі сонячні промені, однак частина розподілюваного по сторонах випромінювання, близько 60%, досягла датчика», пояснив учений.

Вчені вважають, що дане дослідження може допомогти краще зрозуміти епідеміологію деяких ракових новоутворень шкіри. Надлишок ультрафіолету призводить не тільки до розвитку меланоми, а й до засмаги, фотостаріння, безлічі очних розладів (особливо часто до катаракти), а також до ослаблення імунітету й ушкодження ДНК.

Також рекомендуємо скоротити час, проведений під палючим сонцем і особливо уникати його променів, коли сонце в зеніті (між полуднем і 16 годинами). До речі, раціональне використання ультрафіолету сприятливо впливає на здоров`я людини, допомагаючи засвоювати вітамін D і лікувати дерматологічні розлади.

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