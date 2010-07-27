В Азовському морі врятували 6 жителів Санкт-Петербурга
14:51, 27 липня 2010Країна
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Вийшов з ладу двигун катера
В Азовському морі (Арабатська Стрілка, Генічеський район Херсонської області) врятовано членів екіпажу і 6 пасажирів прогулянкового катера "Амур-Д".
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, під час прогулянки морем в районі острова Бірючий вийшов з ладу двигун катера. На борту судна перебували 2 члени екіпажа і 6 пасажирів (в т.ч. 4 дітей) - жителів Санкт-Петербурга.
У ніч на 27 липня пасажирів було доставлено на базу відпочинку "Зорі Азова". Сам катер знаходиться на острові Бірючий, екіпаж ремонтує судно.
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