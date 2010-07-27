В Азовському морі врятували 6 жителів Санкт-Петербурга

В Азовському морі (Арабатська Стрілка, Генічеський район Херсонської області) врятовано членів екіпажу і 6 пасажирів прогулянкового катера "Амур-Д".

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, під час прогулянки морем в районі острова Бірючий вийшов з ладу двигун катера. На борту судна перебували 2 члени екіпажа і 6 пасажирів (в т.ч. 4 дітей) - жителів Санкт-Петербурга.

У ніч на 27 липня пасажирів було доставлено на базу відпочинку "Зорі Азова". Сам катер знаходиться на острові Бірючий, екіпаж ремонтує судно.