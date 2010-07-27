Доктор медицини Гір ШІРДЕЛ презентував у Києві свою книгу «СНІД. Перша світова афера».

Презентація видання відбулася сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

У книзі йдеться про альтернативний погляд на причини виникнення СНІДу. За словами Г.ШІРДЕЛА, він науково доводить і викриває загальноприйняту теорію виникнення імунодефіциту людини.

Також Г.ШІРДЕЛ заявив, що розробив метод повного виліковування від СНІДу.

«Методика медикаментозна у рамках традиційної медицини. Питання у тому, що теорію патокомплексного процесу розроблено саме у рамках традиційної медицини, і жодних методів нетрадиційної медицини в нашій теорії не існує», - сказав Г.ШІРДЕЛ.

Однак він також відзначив, що «у багатьох склалася думка, що ми говоримо: «СНІДу немає» - це вигадано прихильниками загальноприйнятої теорії СНІДу. Ми ніколи цього не говорили. Імунодефіцит людини існує, але походження імунодефіциту — це патокомплексний процес, це еволюційні адаптаційні зміни в організмі людини за двісті років».

Також Г.ШІРДЕЛ повідомив, що звертався до українських громадських організацій і фондів з метою упровадження своєї методики, але не одержав підтримки.