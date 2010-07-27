Зміна клімату збільшить міграцію

Науковці Принстонського університету підрахували, що подальше зростання температури на планеті призведе до збільшення міграції, зокрема, з Мексики в США, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За даними дослідження, зміна клімату вплине на сільське господарство, і на кожні десять відсотків втрачених культур припадатиме збільшення кількості мігрантів на два відсотки.

Таким чином, до 2080 року загальна кількість мігрантів з Мексики сягне 10% її населення.

Аналогічна ситуація може відбутися і в Африці, Південній Азії і Латинській Америці, попереджають науковці.