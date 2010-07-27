У Закарпатті оголосили штормове попередження через сильні опади та підвищення води в річках.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди ГУ МНС в Закарпатській області, у Закарпатській області очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі, грози.

Крім того, після сильних дощів на річках Закарпатської області будуть відбуватися підвищення рівнів води до півтора метра.

Також, за даними Центру, при сильних зливах на малих річках можливі швидкоплинні підвищення рівнів води, в горах існує загроза утворення селів.