У рамках інформаційної кампанії «Рак виліковний», розпочатої Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», УНІАН продовжує публікувати серію матеріалів провідних онкологів України.

Керівник відділення пухлин молочної залози та реконструктивної хірургії Національного інституту раку професор Іван Смоланка розповідає про клінічні і спеціальні методи обстеження молочних залоз у жінок.

Рак молочної залози у всьому світі посідає перше місце серед онкозахворюваності жінок. Щорічний приріст близько трьох відсотків. Щорічно виявляють нових випадків цієї хвороби - 180 тисяч у Європі, 130 тисяч в США. Взагалі у світі реєструють мільйон нових випадків раку молочної залози, 600 тисяч жінок щороку гинуть.

Той факт, що це захворювання спостерігається переважно у розвинених країнах, очевидно, пов`язаний з тим, що там низька народжуваність, дітей вигодовують груддю короткий період часу, набагато частіше використовують штучні суміші. У цих країнах значно більша кількість жінок приймає гормональні контрацептиви, причому часто безконтрольно. Впливають на розвиток онкопатології також зміна способу життя, різноманітні ендокринологічні порушення.

В азійських країнах, де висока народжуваність, кількість випадків захворювань на рак молочної залози значно менше. На пострадянському просторі найбільше від цього захворювання страждають в Прибалтиці. В Україні також велика кількість хворих на рак молочної залози - щорічно рак виявляють у близько 16 тисяч жінок і близько 8 тисяч жінок гинуть від цієї хвороби. Однак на відміну від розвинених країн наші жінки зазвичай звертаються до лікаря вже тоді, коли хвороба запущена. Таких звернень близько 30%.

Медичною наукою доведено, що рак починається не одразу, а поступово. Цьому захворюванню дуже часто передують так звані передракові хвороби (хронічні виразки, папіломи, фіброми, поліпи, лейкоплазіі, гіперплазії, пігментні новоутворення тощо), з яких згодом виростають справжні злоякісні пухлини.

Успіх лікування онкохворих на сто відсотків залежить від ранньої діагностики та своєчасного лікування. Іншими словами - чим раніше хвора звернеться до лікаря, тим краще. На початкових стадіях хвороби практично всіх онкохворих виліковують.

Щоб не пропустити у себе передраковий стан, якщо жінка виявила у себе ущільнення в молочній залозі, почервоніння, виділення з соска, деформацію соска або самої молочної залози, вона відразу ж повинна звернутися до фахівця.

Лікарем першого контакту при можливому виявленні новоутворення в молочній залозі є гінеколог. Жінки частіше звертаються до лікаря цієї спеціальності. Він повинен звертати увагу на зміни в залозі, і якщо такі є відправити пацієнтку до мамолога.

Але жінка і сама має вміти грамотно проводити самообстеження молочної залози. Щомісяця. Адже в 70% випадків жінка сама вперше виявляє новоутворення, ущільнення, зміни шкіри або виділення із соска.

Клінічне обстеження молочних залоз полягає в огляді та пальпації (обмацуванні органу), при якому вивчаються ступінь формування залоз, форма, розміри, стан шкіри над молочними залозами, форма соска, наявність і характер виділень із соска. Проводиться поверхнева і глибока пальпація залоз і лімфовузлів, визначається наявність ущільнень та їхній характер.

Промацувати залозу треба ніжно, уникаючи грубого захоплення великої ділянки тканини. Дуже важливо промацати м`язову западину, чи не збільшені пахвові лімфовузли, а також й надключичні.

Обов`язковим компонентом в комплексному обстеженні є визначення гормонального статусу жінки, визначивши рівень гормонів в крові: пролактину, естрогену, прогестерону.

Існують і спеціальні методи дослідження. Як основний метод діагностики новоутворень у молочній залозі у всьому світі використовується рентгенівська мамографія. Мамографія - це найщадніше з усіх рентгенівських досліджень, проводиться на спеціальних рентгенівських апаратах з використанням підсилюючих екранів, які дозволяють проводити дослідження в умовах мінімальних променевих навантажень. При необхідності використовують рентгенографію зі штучним контрастуванням проток молочних залоз. Рентгенівську мамографію роблять всім жінкам після 35 років. Після 40 років вона проводиться 1 раз на два роки, якщо немає особливих показань для більш частого проведення дослідження. Можливість розпізнати патологічні процеси в молочних залозах складає 95%. Мамографія, як і інші дослідження, проводиться в першу фазу менструального циклу (з 5-го по 12-й день), відлік ведеться від першого дня менструації.

Фахівці рекомендують жінкам до 40 років обов`язково пройти обстеження на УЗД. Ультразвукове дослідження молочних залоз дозволяє з високою точністю розпізнати вузлові утворення, дифузні зміни, дає можливість оцінити структуру осередку ураження, його щільність, глибину розташування. До недоліків методу можна віднести труднощі виявлення пухлин маленьких розмірів на тлі жирової тканини. УЗД молочних залоз проводиться також у першу фазу менструального циклу.

Існує також і пункційна біопсія з наступним цитологічним дослідженням. Даний метод вважається одним з найважливіших у дослідженні пухлинних утворень молочних залоз. Точність діагностики коливається від 90 до 100%.

Термографія молочних залоз полягає у визначенні температури шкіри, яку можна реєструвати на фотоплівці. Температура шкіри над доброякісними і злоякісними утвореннями молочних залоз вища за температуру над відповідними ділянками здорової молочної залози, причому підвищення температури більш виражене при злоякісному процесі. Метод нешкідливий, простий і доступний, ефективний в діагностиці поверхневих або неглибоко розташованих утворень, проте, не дозволяє розпізнати осередок маленького розміру, що глибоко розташовані, структуру патологічного утворення, тому він належить до допоміжних методів діагностики.

Ще один метод обстеження молочних залоз - цитологічне дослідження виділень з сосків. Дозволяє визначити характер патологічного процесу, що особливо важливо для раннього виявлення раку молочної залози.