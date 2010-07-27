Україна заборонила ввезення з Росії сприйнятливих до ящуру тварин

Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення з Сибірського Федерального Округу Російської Федерації сприйнятливих до ящуру тварин, продукції і сировини з них.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держкомветмедицини.

Зазначається, що, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, відзначається захворювання тварин на ящур у Російській Федерації, зокрема на території Забайкальського краю.