Україна заборонила ввезення з Росії сприйнятливих до ящуру тварин
18:08, 27 липня 2010Країна
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А також продукції і сировини з них
Державний комітет ветеринарної медицини України заборонив ввезення з Сибірського Федерального Округу Російської Федерації сприйнятливих до ящуру тварин, продукції і сировини з них.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Держкомветмедицини.
Зазначається, що, згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, відзначається захворювання тварин на ящур у Російській Федерації, зокрема на території Забайкальського краю.
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