Суд дозволив 14-річній дівчинці самій здійснити кругосвітню подорож

14-річна жителька Нідерландів Лаура ДЕККЕР добилася в суді дозволу самостійно відправитися в кругосвітню подорож на яхті, повідомляє Газета.Ru.

У жовтні минулого року суд заборонив Л.ДЕККЕР починати подорож, передавши дівчинку під опіку органів з охорони дитинства. Проте 18 грудня вона, не зважаючи на заборону суду, пішла з дому свого батька, щоб здійснити кругосвітнє плавання. 21 грудня жителі острова Синт-Мартен, що входить до складу Антільських островів, упізнали Л.ДЕККЕР і повідомили про неї в поліцію. Наступного дня дівчинку доставили в Нідерланди.

Тепер Л.ДЕККЕР, яку підтримують в її прагненні батьки, належить побити рекорд, установлений 17-річним британцем.