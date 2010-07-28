На Сумщині чоловік помер від малярії
09:27, 28 липня 2010Країна
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Повернувся з відрядження в Конго
Вчора в реанімаційному відділені Конотопської центральної районної лікарні на Сумщині від малярії помер мешканець Конотопа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, він з 28 травня по 4 липня у складі команди з 11 осіб (всі громадяни України, працівники підприємства „Авіаком” м. Конотоп), знаходився у відряджені в Конго.
У решти осіб, які були у відряджені, та членів сім’ї померлого після проведення лабораторних досліджень захворюваність на малярію не підтверджується.
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