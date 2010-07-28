В Україні представлено першу телемедичну мережу

Оператор мобільного зв`язку «МТС Україна» запустив у експлуатацію телемедичну мережу, побудовану в рамках проекту «Мобільна медицина», спрямованого на розвиток телемедицини в Україні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Ця ініціатива реалізується під патронатом Міністерства охорони здоров`я України за підтримки Представництва ООН в Україні.

Завданням проекту «Мобільна медицина» стало створення тестової телемедичної мережі, яка об`єднала чотири вузли: Міністерство охорони здоров`я України, Державний клінічний науково-практичний центр телемедицини в Києві, Донецьку й Закарпатську (м. Ужгород) обласні лікарні. Наступним кроком стане поширення отриманого досвіду по всій території України на рівні обласних лікарень.

Побудована мережа дозволяє зробити доступнішою високоспеціалізовану медичну допомогу для жителів обласних центрів і пацієнтів, які приїжджають на консультацію в обласну лікарню з віддалених населених пунктів, а також підвищити якість надання медичної допомоги за рахунок покращення діагностики. Лікарі й пацієнти Донецької та Закарпатської обласних лікарень отримали можливість у режимі онлайн передавати діагностичні дані, отримувати консультацію профільного фахівця, а також збирати консиліум лікарів і брати участь у конференції, не залишаючи робочого кабінету. Економічна доцільність впровадження подібних телемедичних систем обумовлена раціональнішим використанням людських і матеріальних ресурсів.

В основі проекту «Мобільна медицина» лежить послуга виділеного доступу в інтернет, яку МТС надає на базі фіксованої оптоволоконної мережі. В проекті «Мобільна медицина» МТС забезпечує повністю готове рішення «під ключ»: проводить роботи з комутації та будівництву «останньої милі» для кожної з вузлових точок телемедичної мережі, включаючи проектування мережі, будівництво, налаштування й обслуговування. Разом із цим МТС забезпечує медичні установи необхідним устаткуванням для організації ВКЗ (відеоконференцзв`язок), купує спеціальне програмне забезпечення для передачі медичних даних, а також безкоштовно надає послугу виділеного доступу в інтернет. Інвестиції компанії МТС у пілотний етап проекту становлять 1 млн. грн.

Роботи з будівництва мережі проводилися з жовтня 2009 року до середини січня 2010 року. До середини лютого 2010 року проводилися роботи зі встановлення спеціального програмного забезпечення й навчання персоналу медичних установ. Робоче тестування мережі проводилося з лютого по червень 2010 року.

Довідка УНІАН. Термін «телемедицина» в 1972 році ввів Доктор Кенет Т.Берд. Телемедицина - медична практика за допомогою інтерактивних аудіо-відео комунікаційних систем без звичайної фізичної взаємодії лікар-пацієнт. Впровадження телемедицини дозволяє заощадити до 40% витрат на охорону здоров`я (за оцінками фахівців Інституту медико-біологічних проблем російської академії наук, представленим на міжнародній конференції «Антикризовий та інноваційний потенціал телемедицини і електронної охорони здоров`я»).

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми», найбільшого оператора мобільного зв`язку в Росії та країнах СНД. Мережа «МТС Україна» охоплює понад 97% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує понад 17,52 млн. абонентів. Компанія володіє ліцензіями на надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стаціонарного і міжнародного / міжміського зв`язку, а також надає послуги міжнародного роумінгу на п`яти континентах. Виручка за 2009 рік становила 8,2 млрд. грн.