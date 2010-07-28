Аромат конвалій допомагає завагітніти

Німецький дослідник запахів Ганнс Гатт із Бохума отримає приз Німецького наукового товариства за популяризацію науки. Його винахід – аромат конвалій вказує сперматозоїдам шлях до яйцеклітини.

Професор Ганнс Гатт давно мав мету перед очима і, так би мовити, тримав носа за вітром. «Я хочу бути «послом запахів», - каже він. – Я хочу сказати людям, що в них є не лише очі й вуха, а й ніс, яким варто користуватися».

Гатт вивчав хімію та біологію, працював у Інституті ім. Макса Планка неподалік Мюнхена, де вивчав нюх у метеликів. Але в комах лише 50 рецепторів запаху. Тому Ганнс Гатт перейшов до вивчення органів нюху в людини, які мають таких рецепторів усемеро більше. На разі він розкрив секрет 15 людських рецепторів запаху і встановив, що аромати й запахи сильно впливають на наше самопочуття та поведінку.

«Відомо, що запах може вбити будь-яке бажання. Тобто кожний неприємний запах – чи-то з рота, чи-то запах поту – відштовхує людей, які вони не були б нам симпатичні. Також відомо, що жінки – коли йдеться про секс – обирають собі чоловіка, партнера за запахом», - каже науковець.

Рецептори на сперматозоїдах

Увагу наукової громадськості привернули результати дослідження Ганнса Гатта про те, що людина сприймає запахи не лише носом. Усередині тіла теж є рецептори. Наприклад, аромат конвалії вказує сперматозоїдам шлях до яйцеклітини, а отже – допомагає завагітніти. «Сперматозоїди людини несуть на своїй поверхні один із рецепторів, тобто це клітини запаху, які справді можуть розпізнати аромат конвалії», - каже Ганнс Гатт.

Між тим у своїй лабораторії в Рурському університеті в Бохумі науковець встановив ще кілька рецепторів запаху, які розташовані на сперматозоїдах. Його особливо цікавить, на які саме запахи вони реагують. Серед іншого він також знайшов рецептори запаху в передміхуровій залозі, яку ще називають простата. Ці рецептори, каже дослідник, реагують на аромат фіалок. Це може згодитися медицині. За даними Гатта, аромат фіалок зупиняє розвиток ракових клітин у передміхуровій залозі.

Універсальних ароматів не буває

Дослідження, якими займається лауреат цьогорічної премії Німецького наукового товариства, дуже різноманітні. Вони можуть допомагати позбавити пацієнтів страху. Наприклад, аромат жасмину потрапляє через легені й кров прямо в мозок людини. Там цей аромат має таку ж заспокійливу дію, як валідол. При чому – без побічних ефектів.

Але наука може не все. Коли йдеться про міжлюдські стосунки, наука іноді безсила. «Звичайно, неможливо собі уявити, що можна винайти аромат, який би зробив усіх щасливими або всіх сексуально збуджував чи робив людей привабливими», - каже професор Гатт.

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