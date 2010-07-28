Затримано начальника управління охорони здоров'я Києва Качурову
10:39, 28 липня 2010Країна
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Під час затримання стало зле
Вчора міліція затримала начальника управління охорони здоров`я Києва Людмилу Качурову. Про це повідомляють у відділі зі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.
За словами начальника управління Володимира Поліщука, їй інкримінують зловживання бюджетними коштами в розмірі 1,5 млн. грн. Під час затримання Качурової стало зле, і тепер вона під охороною перебуватиме в лікарні.
Нагадаємо, нещодавно в.о. голови КМДА Олександр Попов заявив, що хоче звільнити начальника охорони здоров`я Людмилу Качурову. У даний час їй шукають заміну.
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