Затримано начальника управління охорони здоров'я Києва Качурову

Вчора міліція затримала начальника управління охорони здоров`я Києва Людмилу Качурову. Про це повідомляють у відділі зі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві.

За словами начальника управління Володимира Поліщука, їй інкримінують зловживання бюджетними коштами в розмірі 1,5 млн. грн. Під час затримання Качурової стало зле, і тепер вона під охороною перебуватиме в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно в.о. голови КМДА Олександр Попов заявив, що хоче звільнити начальника охорони здоров`я Людмилу Качурову. У даний час їй шукають заміну.

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