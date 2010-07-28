У Криму 2-річний хлопчик загинув від ураження електрострумом
10:50, 28 липня 2010Країна
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Ведеться слідство
У Криму 2-річний хлопчик загинув від ураження електрострумом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, нещасний випадок стався у с. Насипне (Феодосія).
Попередньо встановлено, що причиною трагедій став електричний бойлер, встановлений з грубими порушеннями правил підключення електроустановок.
Ведеться слідство.
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