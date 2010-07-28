Тривале життя закладено в генах

Хтось веде далеко не здоровий спосіб життя і при цьому живе до глибокої старості. Як з`ясували вчені, таких людей ріднить однаковий генетичний малюнок, пише Die Zeit.

Жанна Луїза Кальман любила портвейн і сигарети. Курити вона почала у 1921 і кинула лише незадовго до смерті - і тільки тому, що через поганий зір вже не могла самостійно прикурити. При всьому при цьому, продовжує автор публікації, француженка дожила до 122 років, і померла в ПАР у 1997 році. "Випадок Кальман, мабуть, більше схожий на крайність, однак, напевно, кожен може розповісти схожі історії про людей, які живуть до глибокої старості, знехтувавши будь-якими постулатами про здоровий спосіб життя". Усьому причиною гени? Схоже, що так, констатує видання.

Отже, пише далі К. Купфрешмідт, медики Томас Перлс і його колеги з Бостонського університету порівняли геноми 801 американця з вікової групи від 95 до 119 років з геномами 926 представників молодого покоління. Аналіз показав, що існує свого роду генетичний малюнок, що об`єднує всіх довгожителів.

Мова при цьому йде про різноманіття невеликих змін, розподілених по всьому геному, розповідає автор. Вчені виділили в цілому 150 найважливіших відмінностей, які властиві людям, дожили до глибокої старості.

Вчені вже давно розшукують ген довголіття. Проте, відзначають вони, було б наївно вважати, що на підставі лише одного гена можна передбачити, до якого віку доживе людина.

У зв`язку з цим у своєму недавньому дослідженні Томас Перлс і його колеги шукали не ефект одного гена, а сконструювали з 150 найважливіших генетичних відмінностей модель, на підставі якої можна було б сказати, закладено в людині довголіття чи ні.

За словами самого Перлсом, "навіть якщо в результаті генетичного тесту у людини виявляється схильність до певного захворювання, але разом з цим у нього виявляється генетичний варіант довголіття, останній є домінуючим". Це, на думку вченого, вселяє оптимізм. Кожен з нас може "вичавити максимум" зі своїх генів, правильно харчуючись і ведучи здоровий спосіб життя, говорить Перлс, але, щоб після свого вісімдесятого дня народження прожити ще років двадцять, треба все ж таки мати специфічі гени.

Однак, звертає увагу дослідник, варто придивитися до тих, кому перевалило за 80 років. "У фізичному плані це зовсім інша група людей", - констатує він, додаючи, що вони не тільки досягли надпохилого віку, але й можуть похвалитися відмінним здоров`ям. "Слабоумство, хвороба Паркінсона, захворювання системи кровообігу - всі ці недуги проявляються у цих людей набагато пізніше". У своїх дослідженнях вчені приходять до висновку, що геном старожилів на 15% подібний до геному молодих людей. Можливо, кожен 7-й з нас носить в собі потенціал дожити до 100 років, оптимістично зауважує вчений.

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