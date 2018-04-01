Оживіть волосся натуральними барвниками

У всі часи жінки фарбували волосся, використовуючи різні натуральні засоби, частіше рослинні. З цією метою і нині широко застосовуються хна і басма. Хочете отримати руді відтінки? Скористайтеся хною. А басма допоможе освіжити цілу гаму тонів - від русявого до чорного. При цьому ви ще позбавитеся сивини і підлікуєте волосся і шкіру голови.

За допомогою натуральних барвників ще стародавні перукарі вміли отримувати різні відтінки волосся. Та й нині усе більше жінок вважають за краще фарбуватися натуральними рослинними барвниками.

Натуральні барвники не чинять шкідливого впливу на волосся і шкіру голови. Перевага їх також у тому, що вони покращують структуру волосся, зміцнюють їх, усувають лупа.

Оскільки природний барвник діє на волосся різних людей по-різному залежно від природного кольору, товщини, структури та індивідуальної сприйнятливості волосся, то перш ніж фарбувати їх за пропонованим рецептом, слід спробувати фарбу на невеликому пасмі. Побачивши, який колір вийде при фарбуванні тим чи тим барвником, можна підібрати потрібний відтінок.

Хна - висушені та подрібнені листя алкани, жовто-зеленого кольору. Басма - сірувато-зелений порошок з листя індиго. Сама хна дає руді тони, а разом з басмою - різноманітні відтінки - від русявого до чорного. Крім усього, суміш добре діє на шкіру, коріння волосся, сприяє їхньому росту.

Колір чорного волосся хна не змінює, в цьому випадку перед її застосуванням потрібна попередня підготовка волосся. Щоб надати їм рудого або каштанового відтінку, потрібно приготувати суміш із 25 г пергідролю, 30 г рідкого мила туалетного, 5-7 крапель нашатирного спирту. Цю суміш наносять на волосся, не покриваючи голову, на 15-20 хвилин. Переконавшись, що волосся змінило колір, його промивають теплою водою. Потім наносять хну (5 г на 50 г гарячої води) на 5-8 хвилин. Колір виходить рудуватий.

Якщо Ваше волосся руде після фарбування хною та басмою, повторно окрасьте їх басмою. Басму можна замінити натуральною меленою кавою. Засипте 4 повні чайні ложки кави в 1 склянку киплячої води. Кип`ятити 5 хвилин. До остиглої кави потрібно всипати пакет хни, ретельно розмішати до однорідної маси (густоти сметани) і пензликом нанести на волосся.

Голову покрийте пергаментним папером або плівкою і не туго зав`яжіть рушником на 50-60 хвилин. Чоло, скроні та потилицю треба обкласти ватою, щоб кашка не стікала на обличчя. Після фарбування волосся помийте і сполосніть водою з оцтом (на 1 л - одна столова ложка). Волосся набуває темно-каштанового кольору.

Врахуйте одну важливу деталь. Хну можна вживати без басми. Басма ж без хни може надати волоссю зеленуватого або малинового відтінку!

Щоб злегка змінити колір світлого і сивого волосся або надати їм яскравішого золотисто-жовтого відтінку, для ополіскування волосся можна використовувати настій з квіток римської або звичайною аптечної ромашки. Для цього потрібно взяти 2 жменьки (25-30 г) висушених квітів ромашки, залити 3 / 4 склянки води, закип`ятити і залишити під кришкою на 30 хвилин, після чого процідити. Настоєм рясно змочити волосся і потримати близько 1 години.

Відвар ревеню надає світлим волоссю солом`яно-жовтого відтінку. Для його приготування потрібно взяти 20-30 г сухих подрібнених коренів ревеню, залити 1 склянкою холодної води, кип`ятити 15-20 хвилин, помішуючи, потім зняти з вогню, трохи охолодити. Отриману рідину в теплому вигляді втерти в чисто вимите і висушене волосся.

Русявого відтінку жирному і нормальному волоссю можна надати відваром ревеню (листям і корінням) у сухому білому вині: 200 г висушених стебел ревеню відварюють у 0,5 л вина або суміші води з оцтом (приблизно півсклянки) до отримання половини початкового об`єму. Відвар остуджують і проціджують. Освітлене волосся, вимите цим відваром, надають світло-русявого відтінку. Якщо в такий відвар додати 1/2 чайної ложки питної соди, волосся стануть солом`яно-жовті з червонуватим відливом.

Листя і зелена шкірка волоських горіхів забарвлює волосся в каштановий колір. Сік шкірки: 2 столові ложки соку, вичавленого із зеленої шкірки волоського горіха, змішати з 100 мл спирту. Використовуючи кашку свіжої зеленої шкірки волоських горіхів, можна отримати каштановий відтінок волосся. Для цього потрібно подрібнити шкірку, розвести водою до стану кашки і нанести на волосся на 15-20 хвилин, потім змити водою.

Якщо мити голову відваром листя або шкірки волоських горіхів (20-25 г на 3 л води), то волосся стане темно-каштанового кольору. Залежно від концентрації відвару посилюється або слабшає насиченість кольору одержуваного барвника.

Крутий відвар листя і зеленої шкірки плодів волоського горіха зміцнює волосся і колір буде більш насиченим. У цьому випадку шкірку горіхів треба варити в 1 л води доти, поки не залишиться 2 /3 первинного об`єму. Настій зеленої шкірки волоських горіхів зафарбовує у каштановий колір і сиве волосся.

Яскравого золотистого тону надає волоссю відвар лушпиння цибулі. Для цього їх потрібно щодня (до отримання бажаного кольору) протирати відваром з цибулевого лушпиння. Для приготування відвару візьміть 30-50 г цибулевого лушпиння, залийте 1 склянкою води і прокип`ятіть протягом 15-20 хвилин, охолодіть і процідіть. Волосся рекомендується обполіскувати цим відваром після кожного миття. Сушити без фену. Відвар цибулевого лушпиння зміцнює волосся і сприяє їх росту.

Для фарбування волосся в золотисто-коричневий колір 0,5 склянки цибулевого лушпиння залити 1 склянкою окропу, кип`ятити 20 хвилин, процідити і додати 2 чайні ложки гліцерину. Такий склад рекомендується втирати щоденно протягом 2-3 тижнів, поки не з`явиться потрібний відтінок.

Відвар з гілочок і листя липи забарвлює волосся у коричневий колір. 5 столових ложок дрібно нарізаних гілочок і листя липи відварювати в 1,5 склянки води доти, поки залишиться 1 склянка рідини.

www.medpulse.ru